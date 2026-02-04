Rockstar conferma che GTA VI sarà realizzato senza l’uso di intelligenza artificiale generativa. La casa di sviluppo spiega che il nuovo capitolo della serie sarà creato a mano, quartiere per quartiere, senza affidarsi a sistemi automatici. A due mesi dall’uscita prevista per il 19 novembre, i lavori continuano e la campagna marketing prenderà il via in estate. La scelta di Rockstar lascia intendere che il gioco punterà su un lavoro artigianale più che sull’automazione digitale.

**GTA VI sarà realizzata a mano, “quartiere per quartiere”, dice Rockstar: l’IA generativa non ha spazio nel nuovo gioco** A due mesi dalla conferma della data di uscita — 19 novembre — e con l’inizio della campagna marketing prevista per l’estate, *Grand Theft Auto VI* si prepara a diventare il primo gioco principale della serie a non utilizzare l’intelligenza artificiale generativa nello sviluppo. È una decisione forte, precisa, ma non casuale, che deriva da una posizione strategica e filosofica che Rockstar Games, con l’aiuto del CEO Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, ha voluto chiarire in un momento in cui molte aziende di gioco stanno cercando soluzioni automatizzate per velocizzare il processo produttivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rockstar spiega come verrà creata GTA VI senza IA generativa

Un ex sviluppatore di Rockstar Games spiega perché lo studio si concentra principalmente sulle serie Grand Theft Auto e Red Dead Redemption.

