Damadore’ la canzone d' autore incontra il rock | omaggio a De André e alla Pfm

Damadore’ propone un concerto che unisce musica d’autore e rock, rendendo omaggio a Fabrizio De André e alla Premiata Forneria Marconi. L’evento si terrà domenica 11 gennaio al Teatro Pazzini di Verucchio, inaugurando il nuovo anno con un appuntamento dedicato alla musica italiana. Uno spettacolo che celebra la storica tournée del 1978-79, offrendo un’occasione per ascoltare brani e atmosfere di quegli anni.

