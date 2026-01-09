Damadore’ la canzone d' autore incontra il rock | omaggio a De André e alla Pfm
Damadore’ propone un concerto che unisce musica d’autore e rock, rendendo omaggio a Fabrizio De André e alla Premiata Forneria Marconi. L’evento si terrà domenica 11 gennaio al Teatro Pazzini di Verucchio, inaugurando il nuovo anno con un appuntamento dedicato alla musica italiana. Uno spettacolo che celebra la storica tournée del 1978-79, offrendo un’occasione per ascoltare brani e atmosfere di quegli anni.
Il nuovo anno a Verucchio inizia con una serata dedicata alla musica d’autore con il concerto dei Damadore’ in uno spettacolo omaggio alla leggendaria tournée del 1978-79 di Fabrizio De André e Premiata Forneria Marconi, che andrà in scena domenica 11 gennaio al Teatro Pazzini. In scena sette. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
