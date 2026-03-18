Spazio individuate sul Pianeta Rosso tracce di un antico sistema fluviale

Gli scienziati hanno individuato su Marte tracce di un antico sistema fluviale risalente a circa 4,2 miliardi di anni fa. Le evidenze indicano che il pianeta rosso un tempo ospitava acqua in abbondanza, suggerendo che potrebbe aver avuto le condizioni per essere abitabile. La scoperta è stata fatta attraverso analisi di immagini e dati raccolti da recenti missioni spaziali.

Tracce di un antico sistema fluviale su Marte, risalente fino a 4,2 miliardi di anni fa, confermano che il pianeta rosso aveva un passato ricco di acqua e potenzialmente abitabile. E’ quanto emerge da uno studio guidato da Emily Cardarelli dell’University of California Los Angeles, insieme a David Paige e Svein-Erik Hamran, pubblicato su Science Advances, basato sui dati del rover Perseverance. Analizzando il sottosuolo del cratere Jezero tramite radar a penetrazione del suolo, i ricercatori hanno identificato strutture sedimentarie compatibili con antichi fiumi e delta. I dati, raccolti fino a oltre 35 metri di profondita’ – un livello senza precedenti per la missione – mostrano chiaramente depositi associati a sistemi fluviali complessi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati A Treviglio come su Marte: l’installazione che spiega come (non) si vive sul Pianeta RossoTreviglio, 16 marzo 2026 – Mentre gli scienziati di tutto il mondo discutono da tempo di un possibile segno di vita su Marte, alla Fiera di Treviglio... Presentazione del volume sul sistema stradale antico del Valdarno superioreIl primo evento del 2026 dell’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi si svolgerà sabato 17 gennaio, alle ore 17:00 nella Sala di Palazzo... Contenuti e approfondimenti su Pianeta Rosso Marte: ecco il suono del vento sul pianeta rossoIl lander Insight sbarcato con successo sul suolo di Marte il 26 novembre scorso continua la sua esplorazione del pianeta rosso, fornendo agli scienziati della NASA preziosissime informazioni. Il 1° ... 105.net Marte, la vita sul pianeta rosso potrebbe essere esistita in passatoHanno sottolineato che è necessaria un'analisi approfondita del campione raccolto dal rover Perseverance della Nasa - idealmente in laboratori sulla Terra - prima di giungere a qualsiasi conclusione. it.euronews.com