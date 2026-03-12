Il giudice sportivo ha stabilito una squalifica fino al 22 aprile per Buratti. Inoltre, il Chiesanuova dovrà pagare un'ammenda di 150 euro per aver rivolto espressioni irriguardose e minacciose alla terna arbitrale durante una partita di Eccellenza. Queste sono le decisioni ufficiali prese in ambito disciplinare.

Ecco le decisioni del giudice sportivo. Eccellenza. Ammenda di 150 euro al Chiesanuova "per espressioni irriguardose e minacciose" nei confronti della terna arbitrale". Squalifica fino al 22 aprile per Roberto Buratti, allenatore del Trodica, espulso "per aver rivolto all’indirizo dell’arbitro espressioni ingiuriose e minacciose" e poi per essere entrato al termine della gara, senza autorizzazione, all’interno del terreno di gioco "con fare aggressivo, protestando". Squalifica fino al 18 marzo per Zepponi del Montefano, sempre per proteste. Squalifica per una giornata per Montella (Matelica), Perrini (Fabriano Cerreto), Capponi (Montegranaro), Bernardi (Montefano), Patrizi (Osimana), Olivi e Zingaretti (Urbania). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giudice sportivo. Buratti squalificato fino a 22 aprile

Articoli correlati

Leggi anche: Giudice Sportivo: Rabiot e Athekame in diffida, Skorupski squalificato

Leggi anche: Giudice Sportivo Serie A, Bastoni squalificato: salta il Genoa

Tutti gli aggiornamenti su Giudice sportivo

Argomenti discussi: Eccellenza, stangata per Buratti: l'allenatore del Trodica squalificato fino al 22 aprile.

Aggressione all’arbitro a Rosolini, stangata del giudice sportivo: squalifiche fino al 2032 e campo chiuso per cinque gareMolto pesante il provvedimento del giudice sportivo dopo quanto accaduto l’8 marzo allo stadio Salvatore Consales di Rosolini ... siracusanews.it

Rosolini, stangata del Giudice Sportivo: campo squalificato per cinque gare e maxi-stop ai calciatoriUna domenica di calcio dilettantistico finita nel peggiore dei modi e una decisione durissima del Giudice Sportivo. Dopo la gara dell'8 marzo 2026 tra Football Club Rosolini 25 e Più Forte Ragazzi A.S ... lasicilia.it