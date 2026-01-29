Il campionato di Formula E torna negli Stati Uniti, questa volta a Miami. La corsa si svolgerà sul circuito della città, con molti piloti pronti a dare battaglia, tra cui Nick Cassidy, che guida la classifica. Gli appassionati potranno seguire la gara in diretta, in TV e streaming, mentre i piloti cercano di migliorare le loro posizioni e conquistare punti preziosi.

Il campionato del mondo di Formula E torna in scena questo fine settimana, fra il 30 e il 31 gennaio 2026, con il terzo round stagionale, l’atteso E-prix di Miami, in programma quest'anno al Miami International Autodrome (lo stesso che ospita il Gp di Formula 1) e non all'Homestead-Miami Speedway utilizzato lo scorso anno. Le prime due gare a San Paolo in Brasile e a Città del Messico hanno proiettato Nick Cassidy (Citroën) in vetta alla classifica davanti a Jake Dennis (Andretti) e al campione in carica Oliver Rowland (Nissan), mentre arrancano i team ufficiali di Porsche e Jaguar, quest'ultimo addirittura a secco di punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E-Prix Miami 2026: le info sul circuito e dove vedere la gara in Tv e in streaming

E-Prix Miami 2025/2026: programma e orari TVNell’arco di due weekend consecutivi, la Florida è stata e sarà la capitale di grandi eventi a quattro ruote: dopo la 24 Ore di Daytona, chiusa con il terzo successo consecutivo della Porsche, la casa ... formulapassion.it

Formula E | Anteprima Miami ePrix 2026La Formula E va in scena per il terzo round della Season 12 a Miami, stavolta di scena al Miami International Autodrome. Al via la sfida iridata tra Cassidy, De ... p300.it

Rookie graduates Who’s next in Miami #MiamiEPrix #FormulaE #Motorsport #Racing - facebook.com facebook

La Formula E arriva a Miami! Vediamo gli orari TV Mediaset ed Eurosport del terzo E-Prix della Stagione 12 (2025-2026) Ancora brutte notizie per gli appassionati #FormulaE #MiamiEPrix x.com