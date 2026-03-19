È deceduto nella sera all’Ospedale di Circolo di Varese Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, che aveva 84 anni. Bossi era stato ricoverato in terapia intensiva e la notizia della sua morte viene confermata dalle fonti dell’ospedale. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel panorama politico italiano legato al movimento leghista.

È morto Umberto Bossi, storico leader della Lega Nord. Aveva 84 anni. Il decesso è avvenuto nella serata all’Ospedale di Circolo di Varese, dove era ricoverato in terapia intensiva. Le condizioni del “Senatùr” erano apparse subito molto critiche fin dal ricovero, avvenuto il giorno precedente. Nelle ore successive il quadro clinico è peggiorato rapidamente fino al decesso, avvenuto intorno alle 20:30. La notizia della morte di Umberto Bossi ha immediatamente scosso il mondo politico italiano, dando il via a una lunga serie di messaggi di cordoglio da parte di esponenti di tutti gli schieramenti. Tra i primi a ricordarlo è stato Pier Ferdinando Casini, che lo ha definito “un indomito lottatore, un uomo rude e scomodo, ma anche profondamente buono”, sottolineandone il ruolo nella storia politica del Paese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - È morto Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord. Bersani: “L’avversario più dignitoso”

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È morto Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord aveva 84 anni

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