E’ morto Umberto Bossi fondatore della Lega | addio al Senatùr

E' morto a Varese Umberto Bossi, fondatore della Lega e figura di spicco della politica italiana degli ultimi decenni. Aveva 84 anni e la sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore. Bossi aveva avuto un ruolo centrale nel panorama politico nazionale e aveva contribuito a plasmare il movimento leghista.

Varese, 19 marzo 2026 – La politica italiana perde uno dei grandi protagonisti degli ultimi decenni. È morto a Varese Umberto Bossi, aveva 84 anni. “L’intera comunità della Lega è profondamente scossa e addolorata per la scomparsa del fondatore Umberto Bossi e si stringe con affetto e commozione ai suoi familiari. Tutti gli appuntamenti previsti per domani sono annullati”. Lo riferisce una nota della Lega aggiungendo che il segretario Matteo Salvini ha cancellato tutti gli appuntamenti previsti per domani e che tornerà a Milano con il primo volo. Fondatore della Lega Lombarda, divenuta poi Lega Nord, per tutti il Senatùr da quando approdò a Palazzo Madama nel 1987. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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È MORTO UMBERTO BOSSI, ADDIO AL FONDATORE DELLA LEGA AVEVA 84 ANNI

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