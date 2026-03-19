E' morto Umberto Bossi | addio al fondatore della Lega aveva 84 anni

E' deceduto questa sera a Varese Umberto Bossi, il fondatore della Lega. Aveva 84 anni. La notizia della sua morte è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Bossi aveva contribuito a creare e guidare il movimento politico fin dalla sua nascita. La sua scomparsa ha suscitato reazioni tra i sostenitori e i rappresentanti della politica locale.

Ministro, senatore, deputato, europarlamentare, ma soprattutto fondatore della Lega Nord, segretario e presidente a vita. È il " Senatùr " Umberto Bossi, che si è spento oggi all’età di 84 anni. Nato il 19 settembre 1941 a Cassano Magnago in provincia di Varese, inizia il suo impegno politico nei primi anni Settanta nel gruppo comunista del manifesto, nel Partito di Unità Proletaria per il Comunismo, nell’ARCI; ma dopo pochi anni si avvicina alla causa e alle idee autonomiste e federaliste a seguito dell’incontro con Bruno Salvatori, molto vicino all’ Union Valdôtaine. Nel 1979 conosce Roberto Maroni con cui comincia un lungo sodalizio... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - E' morto Umberto Bossi: addio al fondatore della Lega, aveva 84 anni Articoli correlati Leggi anche: È morto Umberto Bossi: il fondatore della Lega aveva 84 anni Leggi anche: E’ morto Umberto Bossi, il fondatore della Lega aveva 84 anni ULTIM’ORA: È MORTO UMBERTO BOSSI, ADDIO AL FONDATORE DELLA LEGA AVEVA 84 ANNI Altri aggiornamenti su Umberto Bossi Temi più discussi: L'orrore per i bagni sporchi e gli uomini che non puliscono abbastanza; Novara dice addio al primo sindaco leghista Sergio Merusi; Pontida, il viaggio in bus da Venezia tra veterani e matricole: Le Regionali? Forse era meglio da soli. I rimpianti per i 'tempi di...; È morto Sergio Merusi, il primo sindaco leghista di Novara eletto direttamente dai cittadini. Umberto Bossi è morto, il barbaro che ha stravolto la politica italiana. Aveva 84 anniSe n'è andato Umberto Bossi, a 84 anni, ma qui non si proseguirà con la retorica del Vecchio Leone. Da Mussolini a Craxi a Berlusconi la storia politica italiana è piena di vecchi leoni ed è un modo ... repubblica.it Umberto Bossi, morto il Senatur fondatore della Lega Nord: aveva 84 anniÈ morto Umberto Bossi. Il fondatore della Lega, 84 anni, si è spento in serata a Varese. +++NEWS IN AGGIORNAMENTO+++ ... leggo.it E’ MORTO UMBERTO BOSSI, FONDATORE DELLA LEGA NORD. AVEVA 84 ANNI - facebook.com facebook E’ morto Umberto Bossi. Il fondatore della Lega aveva 84 anni x.com