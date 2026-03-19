È morto Umberto Bossi | addio al senatur fondatore della Lega Il cordoglio della politica

È morto Umberto Bossi, fondatore della Lega e figura di spicco della scena politica italiana degli ultimi decenni. La notizia ha suscitato reazioni da parte di diversi esponenti politici e personalità pubbliche. La sua scomparsa è stata comunicata ufficialmente, lasciando un vuoto nel panorama politico nazionale. La notizia si è diffusa rapidamente attraverso i media e le reti sociali.

È morto Umberto Bossi, fondatore della Lega, figura centrale della politica italiana degli ultimi decenni. Aveva 84 anni e si è spento all’ospedale di Circolo di Varese, dove era ricoverato. La sua scomparsa segna la fine di una stagione politica che ha profondamente cambiato il Paese, tra federalismo, identità territoriale e linguaggio diretto. Immediato il cordoglio trasversale della politica italiana, da alleati e avversari, che ne riconoscono il ruolo storico e l’impatto nel dibattito pubblico. Salvini: “Mi hai cambiato la vita” Sui social il messaggio del leader della Lega Matteo Salvini: “Coraggio, genio, passione, fatica, amore, rivoluzione, radici, libertà. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - È morto Umberto Bossi: addio al senatur, fondatore della Lega. Il cordoglio della politica Articoli correlati E’ morto Umberto Bossi, fondatore della Lega: addio al SenatùrVarese, 19 marzo 2026 – La politica italiana perde uno dei grandi protagonisti degli ultimi decenni. Leggi anche: La scomparsa del “Senatùr”. È morto Umberto Bossi, fondatore della Lega: aveva 84 anni È morto Umberto Bossi. Addio al 'senatùr'. Aveva 84 anni Una selezione di notizie su Umberto Bossi Temi più discussi: Umberto Bossi, morto a 84 anni fondatore della Lega. Ieri il ricovero in terapia intensiva; La Lega perde il suo Senatùr. È morto Umberto Bossi; Addio a Umberto Bossi, il Senatùr che cambiò la politica italiana; A2a stacca la cedola, al Comune di Bergamo 2,3 milioni. A Milano e Brescia 80. Morto Umberto Bossi: le cause della morte del fondatore della LegaMorto Umberto Bossi: le cause della morte del fondatore della Lega, malattia, ictus, cosa aveva, sedia a rotelle, anni, ospedale ... tpi.it È morto Umberto Bossi, il leader della Lega che ha stravolto la politica italianaAveva 84 anni. Dagli esordi come cantante folk all’irresistibile ascesa politica fino al malore che nel 2004 segnò il declino. Vita, imprese, eccessi, ... repubblica.it Il cordoglio per la morte di Bossi. "Grazie Umberto". Le parole commosse di Fontana, l'analisi di Zaia, la nota dello staff di Salvini - facebook.com facebook Addio a Umberto Bossi: morto a 84 anni il fondatore della Lega Nord x.com