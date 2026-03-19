È scomparso Michael Bambang Hartono, noto imprenditore appartenente al Gruppo Djarum, che possiede anche la società inglese Sent Entertainment, controllante del Como Calcio. La sua morte è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli su cause o circostanze. Hartono era riconosciuto come uno dei proprietari della squadra di calcio italiana.

È morto Michael Bambang Hartono, imprenditore del Gruppo Djarum e proprietario della società inglese Sent Entertainment che controlla il Como Calcio. Aveva 86 anni. Hartono era uno degli uomini d’affari più influenti dell’ Indonesia, con interessi nei settori bancario e del tabacco. La sua morte è stata confermata da Ossy Indra Wardhani, direttore degli affari aziendali di GDP Venture, il ramo di venture capital del Gruppo Djarum, la società di punta di Michael e di suo fratello Robert Budi Hartono. Martin Hartono, figlio di Robert, è il fondatore e CEO di GDP Venture, che annovera tra le sue società in portafoglio l’azienda indonesiana di e-commerce Blibli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È morto Michael Hartono: era uno dei proprietari del Como Calcio

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È morto a 86 anni Michael Bambang Hartono. Insieme al fratello Robert Budi Hartono era il principale azionista del Como 1907. Insieme hanno ereditato e sviluppato la Djarum, una delle principali aziende di sigarette kretek (ai chiodi di garofano) al mondo. D - facebook.com facebook

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