Due sorelle, divise dalla guerra, sono al centro di un nuovo documentario. La regista e sceneggiatrice nata nel 1996 in provincia di Ferrara ha deciso di raccontare questa storia attraverso il suo lavoro, intitolato

Sara Schiavone, classe 1996, regista e sceneggiatrice originaria di Argenta, ha realizzato un documentario dal titolo "Ventisette. Ritratto di sorella", che avrà la sua première nazionale nella prestigiosa cornice del Bif&st di Bari. "Il mio documentario nasce dalla volontà di raccontare una storia autentica". "Ventisette. Ritratto di sorella" è un’opera scritta e diretta dalla regista, che pone al centro il vissuto di due sorelle durante la Seconda guerra mondiale. "Il documentario racconta il vissuto di mia nonna, Maria, e di sua sorella Lucia – afferma Schiavone – entrambe separate prima, durante e dopo la guerra". Una storia intima e biografica che affonda le radici nella memoria familiare, raccontando il destino di due bambine divise sin dalla tenera età e cresciute in contesti di vita profondamente diversi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Due sorelle separate dalla guerra"

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