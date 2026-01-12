Separate da bimbe dopo il femminicidio della madre sorelle si ritrovano 50 anni dopo sui social | Travolgente

Da fanpage.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due sorelle britanniche, separate da un femminicidio della madre ad appena 8 e 5 anni, si sono riaperte le strade dopo oltre 50 anni grazie a un appello su social media. La loro storia, commovente e inattesa, testimonia il potere delle piattaforme digitali nel ricucire legami perduti e nel promuovere il confronto tra persone segnate da eventi traumatici. Un incontro che ha suscitato emozioni profonde e riflessioni sulla forza del ricordo e della speranza.

