Separate da bimbe dopo il femminicidio della madre sorelle si ritrovano 50 anni dopo sui social | Travolgente

Due sorelle britanniche, separate da un femminicidio della madre ad appena 8 e 5 anni, si sono riaperte le strade dopo oltre 50 anni grazie a un appello su social media. La loro storia, commovente e inattesa, testimonia il potere delle piattaforme digitali nel ricucire legami perduti e nel promuovere il confronto tra persone segnate da eventi traumatici. Un incontro che ha suscitato emozioni profonde e riflessioni sulla forza del ricordo e della speranza.

L’uomo bloccato nel parcheggio di un supermercato a Cuorgnè. Aveva violentato diverse bimbe di familiari tra il 2012 e il 2018. Ora è in carcere a Ivrea. Avviata la procedura di estradizione - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.