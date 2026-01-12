Separate da bimbe dopo il femminicidio della madre sorelle si ritrovano 50 anni dopo sui social | Travolgente
Due sorelle britanniche, separate da un femminicidio della madre ad appena 8 e 5 anni, si sono riaperte le strade dopo oltre 50 anni grazie a un appello su social media. La loro storia, commovente e inattesa, testimonia il potere delle piattaforme digitali nel ricucire legami perduti e nel promuovere il confronto tra persone segnate da eventi traumatici. Un incontro che ha suscitato emozioni profonde e riflessioni sulla forza del ricordo e della speranza.
La storia di due sorelle britanniche separate ad appena 8 e 5 anni, dopo il femminicidio della madre per mano del padre, che si sono riviste nell’estate scorsa dopo oltre mezzo secolo grazie a un appello su un gruppo social. 🔗 Leggi su Fanpage.it
