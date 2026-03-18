La guerra vista da Meghri | la fuga di due sorelle iraniane e il sogno della libertà

Due sorelle iraniane, Raha di 17 anni e un’altra, sono fuggite da Meghri, una località al confine tra Iran e Armenia, raccontando la loro esperienza di fuga e il desiderio di libertà. Raha, il cui nome in persiano significa libertà, ha condiviso la sua storia con semplicità, senza nascondere le emozioni. La loro partenza ha attirato l’attenzione sulla situazione dei profughi della zona.

Raha ha diciassette anni e il suo nome in persiano significa libertà. Lo dice con una naturalezza disarmante, come se non ci fosse niente di ironico in questo. Come se il destino non si divertisse a mettere le parole in anticipo sulle cose. Suo padre le ha portate qui, a Meghri, città armena che guarda l’Iran dall’altra parte del monte. Non è una fuga, dice. È una vacanza breve. Lo dice in modo che ci si possa credere. Quando i missili hanno cominciato a cadere su Teheran, sua sorella Hedia, ventuno anni, ha preparato le borse di emergenza. Cibo, bende, il necessario per sopravvivere a qualcosa che non aveva ancora un nome preciso. Sono rimasti tre giorni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La guerra vista da Meghri: la fuga di due sorelle iraniane e il sogno della libertà Articoli correlati Attacco Usa in Venezuela, Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura: «Usata forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale, governeremo fino alla transizione». Machado: «È l'ora della libertà» Il governo colombiano ha convocato una riunione dei ministri degli Esteri della Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici per definire una... Attacco Usa in Venezuela, Trump posta la foto di Maduro dopo la cattura: «Usata forza mai vista dalla Seconda guerra mondiale, governeremo fino alla transizione». Machado: «L'ora della libertà» Il governo colombiano ha convocato una riunione dei ministri degli Esteri della Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici per definire una...