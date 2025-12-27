Previsioni meteo weekend di bel tempo poi attesa ondata di gelo | quando arriverà il freddo

27 dic 2025

Le previsioni meteo dell'ultimo weekend dell'anno: tempo stabile sull'Italia sabato 27 dicembre e domenica 28, poi però verso la fine del 2025 un'imponente irruzione gelida dalla Russia investirà il Paese. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

