Dua Lipa seduce Berlino look in pizzo e lingerie a vista

Dua Lipa ha fatto parlare di sé a Berlino, indossando un abito di pizzo e lingerie visibile, provocando grande attenzione. La cantante si è presentata sul red carpet della Berlinale insieme a Callum Turner, proprio il giorno di San Valentino, attirando gli sguardi di fotografi e fan. La sua scelta di look audace ha suscitato discussioni tra chi apprezza l’audacia e chi lo trova troppo sfrontato. La scena si è svolta davanti a un pubblico impaziente, che ha seguito ogni suo movimento con curiosità.

Arriva sul red carpet della Berlinale con Callum Turner nel giorno di San Valentino e in pochi secondi catalizza tutta l'attenzione. Dua Lipa non sceglie semplicemente un abito da sera: costruisce un momento moda destinato a restare tra i più commentati del festival. Il film è quello del futuro marito, Rosebud Pruning, ma lo sguardo corre inevitabilmente verso di lei, verso quel gioco di trasparenze e lavorazioni couture che parla il linguaggio più contemporaneo del naked dressing. La cornice è quella della 76ª edizione del Berlin International Film Festival, con il tappeto rosso illuminato dai flash e dall'energia delle grandi première.