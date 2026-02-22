A Udine associazioni e partiti in piazza a quattro anni dall’invasione russa dell' Ucraina

A Udine, un corteo di oltre cento persone ha marciato in piazza XX Settembre per commemorare i quattro anni dall’invasione russa dell’Ucraina. La manifestazione è stata organizzata per ribadire il sostegno al paese colpito e ha coinvolto associazioni e partiti locali. I partecipanti hanno portato bandiere e striscioni, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla crisi. La marcia si è conclusa con un momento di riflessione collettiva.

Oltre un centinaio di persone si sono riunite oggi, domenica 22 febbraio 2026, in piazza XX Settembre a Udine per ricordare i quattro anni dall’invasione russa dell’Ucraina e ribadire il sostegno al Paese aggredito Oltre un centinaio di manifestanti si sono riuniti oggi, domenica 22 febbraio 2025, in piazza XX Settembre, a Udine, per ricordare i quattro anni dall’invasione russa dell’Ucraina, che ricorre il 24 febbraio, e per confermare il sostegno al Paese aggredito. “Ucraina scudo d’Europa. Quattro anni di resistenza per la libertà” il titolo dell’iniziativa organizzata dall’associazione Ucraina-Friuli e da Liberi oltre le illusioni, con la partecipazione del Club Unesco Udine e della Chiesa ortodossa, con il patrocinio del Comune di Udine. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Ucraina, in migliaia sfilano a Parigi a 4 anni dall'invasione russaUn migliaio di persone hanno manifestato a Parigi per ricordare i quattro anni dall'invasione russa in Ucraina. Accadde oggi: 20 febbraio, l’invasione russa dell’UcrainaIl 20 febbraio, la Russia ha lanciato un’invasione totale dell’Ucraina, causando una crisi umanitaria senza precedenti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Due anni di Officine Giovani, lo spazio udinese dove le idee dei giovani prendono forma; Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia -; Relazioni umane medializzate, serve andare oltre i like. A Udine incontro con l'esperto Marco Brusati; Il Comandante generale dei carabinieri Luongo in visita al Comando di Udine. Fine vita: mobilitazione Coscioni, a Udine banchetto in centroAnche a Udine l'associazione Luca Coscioni ha tenuto oggi un banchetto informativo nel centro cittadino nell'ambito della mobilitazione nazionale Dat e di Liberi Subito, la campagna in cui il ... ansa.it Terremoti, alluvioni ed emergenze, l'inclusività nella la gestione dei rischi: l'Università di Udine partecipa al progetto Sonar CitiesFRIULI - Come si gestiscono le persone fragili e vulnerabili nel caso di disastri naturali, dal terremoto a un'alluvione, o durante un'emergenza sanitaria? Come prepararsi, insomma, a ... ilgazzettino.it Vi invitiamo a partecipare allo spettacolo teatrale organizzato dal Circolo Arci Misskappa in collaborazione con varie associazioni tra cui ANPI sezione Città di Udine Vi invitiamo a partecipare allo spettacolo teatrale organizzato dal Circolo Arci Misskappa in c - facebook.com facebook