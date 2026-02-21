Ucraina in migliaia sfilano a Parigi a 4 anni dall' invasione russa
Un migliaio di persone hanno manifestato a Parigi per ricordare i quattro anni dall'invasione russa in Ucraina. La protesta è nata per sottolineare la continuità del conflitto e la solidarietà con le vittime. I manifestanti hanno sfilato pacificamente lungo le strade principali, con bandiere e cartelli. La mobilitazione si è concentrata anche sulla richiesta di un intervento internazionale più deciso. La presenza numerosa mostra come il tema rimanga centrale nell'opinione pubblica.
Parigi, 21 feb. (askanews) - Un migliaio di persone hanno manifestato a Parigi in vista del quarto anniversario dell'invasione russa in Ucraina (24 febbraio 2022). "Da quattro anni il popolo ucraino dimostra con il suo eroismo e il suo coraggio di essere pronto a lottare per la propria libertà e per la nostra - ha dichiarato ad Afp l'eurodeputato francese e saggista Raphael Gluksmann - E da quattro anni l'Occidente in generale tergiversa sull'aiuto da fornire alla resistenza ucraina. Questa marcia serve quindi a dimostrare agli ucraini che non sono soli, che da parte nostra non c'è alcuna forma di stanchezza, che siamo con il popolo ucraino e che è ora, è ora che l'Europa aiuti l'Ucraina molto più di quanto non stia facendo oggi". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Accadde oggi: 20 febbraio, l’invasione russa dell’UcrainaIl 20 febbraio, la Russia ha lanciato un’invasione totale dell’Ucraina, causando una crisi umanitaria senza precedenti.
Leggi anche: Corruzione in Ucraina: chi è Yermak, da eroe dei primi giorni dell’invasione russa a parafulmini di ZelenskyVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Corteo della Pace, in centinaia sfilano per Ucraina e PalestinaLa città si è colorata di speranza per il Corteo della Pace, che domenica ha visto sfilare centinaia di famiglie, bambini e associazioni. Dopo il rinvio per maltempo, la manifestazione ha preso vita ... ilrestodelcarlino.it
#Tg2000 - #Ucraina, quattro anni di #guerra con migliaia di morti e #sfollati #20febbraio #Tv2000 #Russia #Putin #Mosca #Kiev #Zelensky @tg2000it x.com
Afghanistan, Siria, Ucraina: il freddo colpisce i più vulnerabili. Grazie al tuo prezioso sostegno riusciamo a garantire coperte calde e protezione a migliaia di persone sfollate e rifugiate. Si può ancora donare al 45588 oggi con Chiamata o SMS e puoi farlo in q - facebook.com facebook