Ucraina in migliaia sfilano a Parigi a 4 anni dall' invasione russa

Un migliaio di persone hanno manifestato a Parigi per ricordare i quattro anni dall'invasione russa in Ucraina. La protesta è nata per sottolineare la continuità del conflitto e la solidarietà con le vittime. I manifestanti hanno sfilato pacificamente lungo le strade principali, con bandiere e cartelli. La mobilitazione si è concentrata anche sulla richiesta di un intervento internazionale più deciso. La presenza numerosa mostra come il tema rimanga centrale nell'opinione pubblica.

Parigi, 21 feb. (askanews) - Un migliaio di persone hanno manifestato a Parigi in vista del quarto anniversario dell'invasione russa in Ucraina (24 febbraio 2022). "Da quattro anni il popolo ucraino dimostra con il suo eroismo e il suo coraggio di essere pronto a lottare per la propria libertà e per la nostra - ha dichiarato ad Afp l'eurodeputato francese e saggista Raphael Gluksmann - E da quattro anni l'Occidente in generale tergiversa sull'aiuto da fornire alla resistenza ucraina. Questa marcia serve quindi a dimostrare agli ucraini che non sono soli, che da parte nostra non c'è alcuna forma di stanchezza, che siamo con il popolo ucraino e che è ora, è ora che l'Europa aiuti l'Ucraina molto più di quanto non stia facendo oggi". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Accadde oggi: 20 febbraio, l’invasione russa dell’UcrainaIl 20 febbraio, la Russia ha lanciato un’invasione totale dell’Ucraina, causando una crisi umanitaria senza precedenti.

