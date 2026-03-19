Stasera, giovedì 19 marzo 2026, alle 21:25 su Rete 4, va in onda una nuova puntata di Dritto e Rovescio condotta da Paolo Del Debbio. Il programma si concentra sulle ultime notizie di attualità e politica, con approfondimenti e discussioni su temi di stretta attualità. Sono previsti interventi di vari ospiti che discuteranno dei fatti più recenti e delle questioni più dibattute del momento.

Questa sera, giovedì 19 marzo 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ospiti della puntata saranno il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il ministro della Difesa Guido Crosetto, con due interviste dedicate ai grandi temi dell’attualità: dalla situazione internazionale legata ai conflitti in corso, fino al tema della giustizia. A seguire, ampio spazio proprio al referendum, con due talk di approfondimento arricchiti da servizi e analisi per comprendere meglio i punti chiave e le diverse posizioni in campo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 19 marzo 2026

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