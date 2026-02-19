Dritto e Rovescio | anticipazioni e ospiti di oggi 19 febbraio 2026

Dritto e Rovescio torna questa sera, giovedì 19 febbraio 2026, alle 21:25 su Rete 4, a causa dell’interesse crescente per i temi di attualità. Paolo Del Debbio conduce il programma, che affronta le notizie più calde della giornata e analizza gli eventi politici più recenti. Tra gli ospiti di questa puntata ci saranno esperti e politici, pronti a commentare le ultime decisioni del governo e i movimenti sociali. La puntata si concentra anche su vari approfondimenti, tra cui le proteste nelle piazze di questa settimana.

. Questa sera, giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. In apertura, un faccia a faccia con il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini con cui si parlerà del referendum giustizia e della sicurezza, a seguire con la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, si affronteranno i principali temi dell’attualità politica nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Tpi.it

