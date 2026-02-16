Dramma in stazione vede il treno ripartire e corre per riprenderlo | inciampa e viene travolto dal convoglio

Un uomo di Spoleto ha perso la vita questa mattina dopo aver tentato di salire su un treno in partenza e essere stato travolto. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni passeggeri che hanno assistito al tentativo di riprendersi il convoglio. L’uomo, vedendo il treno partire, ha corso sui binari ma è scivolato e finito sotto le rotaie, dove è stato investito dal treno in movimento. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo era sceso dal convoglio, appena giunto in stazione, lasciando i bagagli nel vagone, per andare a comperare una bottiglia d'acqua al bar. Poi il dramma Dramma questa mattina alla stazione di Spoleto dove un uomo è morto dopo essere stato investito dal treno. La vittima, un 40enne polacco residente in provincia di Ancona, è stato trovato senza vita, questa mattina, sulla banchina della stazione di Spoleto, intorno alle ore 6. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell'incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto.