Arriva la Fiamma olimpica in Brianza | dove passa tutte le strade chiuse

La Fiamma olimpica sta per arrivare in Brianza, proseguendo il suo percorso dopo aver attraversato Roma e molte altre città italiane. Il 3 e 4 febbraio sono previste due tappe fondamentali, durante le quali la Torcia sarà accolta in diverse località della regione. L’evento comporta alcune modifiche alla viabilità, con chiusure temporanee delle strade coinvolte, per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della cerimonia.

A Roma è arrivata lo scorso 4 dicembre 2025. E dopo un viaggio di oltre 60 giorni attraverso decine di città, la Torcia olimpica si prepara ad arrivare in Brianza attraverso due diverse tappe, esattamente la numero 58 del 3 febbraio e la numero 59 del 4 febbraio: data in cui la Torcia, portata da.

