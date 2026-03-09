Rapine nei centri scommesse 5 arresti | c' è anche un salernitano

Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile delle compagnie di Sassuolo e Vignola con l'accusa di rapina aggravata. Le operazioni riguardano tre diversi furti avvenuti in un centro scommesse a Vignola, nel Modenese, tra ottobre 2023 e febbraio 2026. Tra gli arrestati c’è anche un uomo residente a Salerno.

Dovranno rispondere di rapina aggravata cinque persone arrestate dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sassuolo e di Vignola per tre distinti colpi in un centro scommesse a Vignola, nel Modenese (ottobre 2023, 5 marzo 2025 e 4 febbraio 2026). Tra questi c'è anche un salernitano. I cinque sono destinatari di misure cautelari in carcere e arresti domiciliari. L'indagine è stata condotta dalla procura di Modena. È ai domiciliari una giovane di 25 anni, originaria della provincia di Napoli e residente nel vignolese, dipendente del centro scommesse, che - a quanto emerso dalle indagini - ha ricoperto il ruolo di basista, fornendo informazioni per le rapine.

