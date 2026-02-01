A Arezzo arriva uno dei neuroscienziati più noti in Italia e nel mondo: Vittorio Gallese presenta il suo nuovo libro, “Il Sé digitale, dai neuroni specchio alla mediazione tecnologica”. L’evento, parte della quarta stagione di Arezzo Science Lab, si terrà oggi e attirerà sicuramente molti appassionati e studiosi interessati alle ultime scoperte sul funzionamento del cervello e l’interazione tra uomo e tecnologia. Gallese spiega come i neuroni specchio siano alla base non solo di empatia e comunicazione, ma anche delle nuove modalità di relazione con le innovazioni digitali

Arezzo, 1 febbraio 2026 – Il secondo evento della quarta stagione d i Arezzo Science Lab porterà in città uno dei più noti e autorevoli neuroscienziati italiani a livello internazionale: Vittorio Gallese con il libro “Il Sé digitale, dai neuroni specchio alla mediazione tecnologica” (Cortina Raffaello). Domenica 8 febbraio alle 17 sarà sul palco del Circolo Artistico. Vittorio Gallese è stato uno dei padri del progetto che ha individuato i “ neuroni specchio”, la scoperta italiana più citata nella letteratura internazionale. Insegna Fisiologia all’Università di Parma e la Società psicoanalitica italiana gli ha assegnato il premio Musatti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ad Arezzo Vittorio Gallese con il libro “Il Sé digitale, dai neuroni specchio alla mediazione tecnologica”

Approfondimenti su Vittorio Gallese

Vittorio Gallese apre una finestra sull’identità nell’era dell’intelligenza artificiale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Vittorio Gallese

Argomenti discussi: Torna ’Arezzo Science Lab’. Dalla fisica all’astronomia. Incontri con gli studiosi; Il Sé digitale | Gallese indaga l’identità nell’era dell’IA.

Quest’anno a San Valentino si festeggia con il cuore… e con il palato! Scopri il nostro menu speciale e regalati una serata tutta da gustare con chi ami. Vi aspettiamo in Via Vittorio Veneto 14a, Arezzo - Prenotazioni: 353 4812492 #sanvalentino2026 - facebook.com facebook