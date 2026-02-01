Ad Arezzo Vittorio Gallese con il libro Il Sé digitale dai neuroni specchio alla mediazione tecnologica
A Arezzo arriva uno dei neuroscienziati più noti in Italia e nel mondo: Vittorio Gallese presenta il suo nuovo libro, “Il Sé digitale, dai neuroni specchio alla mediazione tecnologica”. L’evento, parte della quarta stagione di Arezzo Science Lab, si terrà oggi e attirerà sicuramente molti appassionati e studiosi interessati alle ultime scoperte sul funzionamento del cervello e l’interazione tra uomo e tecnologia. Gallese spiega come i neuroni specchio siano alla base non solo di empatia e comunicazione, ma anche delle nuove modalità di relazione con le innovazioni digitali
Arezzo, 1 febbraio 2026 – Il secondo evento della quarta stagione d i Arezzo Science Lab porterà in città uno dei più noti e autorevoli neuroscienziati italiani a livello internazionale: Vittorio Gallese con il libro “Il Sé digitale, dai neuroni specchio alla mediazione tecnologica” (Cortina Raffaello). Domenica 8 febbraio alle 17 sarà sul palco del Circolo Artistico. Vittorio Gallese è stato uno dei padri del progetto che ha individuato i “ neuroni specchio”, la scoperta italiana più citata nella letteratura internazionale. Insegna Fisiologia all’Università di Parma e la Società psicoanalitica italiana gli ha assegnato il premio Musatti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
“Il Sé digitale”: Gallese indaga l’identità nell’era dell’IA
Vittorio Gallese apre una finestra sull’identità nell’era dell’intelligenza artificiale.
