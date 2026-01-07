LeBron James eguaglia Luka Doncic con un’altra prestazione impressionante nell’ultima vittoria dei Lakers

LeBron James ha raggiunto un’altra prestazione notevole, eguagliando Luka Doncic nell’ultima vittoria dei Lakers. Questa performance conferma la costanza e la qualità del giocatore, anche in età avanzata rispetto ai suoi coetanei. La partita ha attirato l’attenzione degli appassionati e dei media, suscitando commenti e riflessioni sul proseguimento di una carriera ancora ricca di successi.

2026-01-07 09:59:00 La recente impennata di gol di LeBron James ha sottolineato ancora una volta quanto poco la sua carriera sia conforme alle aspettative per un giocatore sulla quarantina. Dopo la prestazione di 30 punti nella vittoria per 111-103 dei Los Angeles Lakers sui New Orleans Pelicans, James ha sottolineato che la squadra deve ruotare attorno a Luka Doncic, e non il contrario. "Luka non ha bisogno di piegare il suo gioco for me", ha detto James. "Luka è nostro 26-year-old franchising per questo club.

