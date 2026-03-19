Don Matteo 16 si farà? Ruggeri sulla trama | Don Massimo ha tanto da dire Il futuro di Diego e Giulia

Raoul Bova tornerà a vestire i panni di Don Matteo nella sedicesima stagione della serie. Mario Ruggeri, supervisore alla sceneggiatura, ha confermato che i nuovi episodi sono in fase di sviluppo e che Don Massimo avrà molto spazio nella trama. La produzione sta lavorando anche sul futuro di alcuni personaggi, tra cui Diego e Giulia. La notizia è stata diffusa tramite un'intervista pubblicata su Fanpage.