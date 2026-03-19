Don Matteo 16 si farà? Ruggeri sulla trama | Don Massimo ha tanto da dire Il futuro di Diego e Giulia
Raoul Bova tornerà a vestire i panni di Don Matteo nella sedicesima stagione della serie. Mario Ruggeri, supervisore alla sceneggiatura, ha confermato che i nuovi episodi sono in fase di sviluppo e che Don Massimo avrà molto spazio nella trama. La produzione sta lavorando anche sul futuro di alcuni personaggi, tra cui Diego e Giulia. La notizia è stata diffusa tramite un'intervista pubblicata su Fanpage.
Don Matteo 16 con Raoul Bova si farà? Intervista al supervisore alla sceneggiatura Mario Ruggeri. Su Fanpage.it svela le anticipazioni sulla possibile trama, risponde alle proteste dei fan di Diego e Giulia, commenta l'ipotesi del ritorno di Terence Hill e racconta i retroscena di Don Matteo 15. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Raoul Bova: “Dopo il video di Corona volevo lasciare Don Matteo 15, proposi ai produttori di far morire Don Massimo”
Leggi anche: “Don Matteo 15”, intervista a Raoul Bova: “Don Massimo entrerà in una crisi spirituale. Addio a Don Matteo? Quando sarà il momento sarò io a fare un passo indietro”
Tutto quello che riguarda Don Matteo
Temi più discussi: Don Matteo 15, pubblico disperato per il finale tra Giulia e Diego: Soffriremo fino all'ultimo minuto; L'anticipazione del gran finale di Don Matteo 15: davvero don Massimo sta per morire?; Don Matteo 15, colpo di scena nell’ultima puntata del 19 marzo: dramma improvviso cambia tutto; Don Matteo 15, l’oroscopo del Mago Artax – 12 marzo.
Don Matteo 16, si farà? E ci sarà Raul Bova? Il futuro della prossima stagioneDon Matteo 16 si farà? Dubbi su Raoul Bova, possibile uscita nel 2028 e cosa sappiamo sulla nuova stagione Rai. napolike.it
Don Matteo 16 si farà? Uscita, cast e futuro della fiction Rai 1Don Matteo 16 si farà? Ecco tutto sulla nuova stagione Rai 1: uscita prevista, cast con Raoul Bova e anticipazioni sul futuro della fiction. Dopo il successo della quindicesima stagione, molti ... daninseries.it
Ci siamo: è arrivato il momento dei saluti, ma i nostri sono davvero speciali!!! Abbiamo riunito tutto il cast di #DonMatteo15 per darvi appuntamento a questa sera, con il finale di stagione! Ci vediamo in prima serata su Rai1 e su RaiPlay. Preparatevi, pe - facebook.com facebook
"Ho interrotto qualcosa!" Ovviamente no. #DonMatteo15 x.com