Raoul Bova | Dopo il video di Corona volevo lasciare Don Matteo 15 proposi ai produttori di far morire Don Massimo

Raoul Bova, protagonista di Don Matteo, ha recentemente rivelato di aver considerato di lasciare la serie dopo lo scandalo Martina Ceretti. In un’intervista, l’attore ha raccontato di aver proposto ai produttori di far morire improvvisamente il personaggio di don Massimo, per affrontare la difficile situazione. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sulla gestione della crisi e sull’impegno personale nel mantenere la stabilità della fiction.

Raoul Bova torna a parlare dello scandalo Martina Ceretti in un'intervista. L'attore ha confessato di aver pensato di lasciare Don Matteo: "Ho convocato i produttori per capire cosa fosse meglio fare, avevo persino proposto di far morire improvvisamente don Massimo per uscire di scena". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Don Matteo 15: Raoul Bova torna su Rai 1 con nuove indagini e personaggi Leggi anche: Don Matteo 15: Raoul Bova svela alcuni dettagli della nuova stagione a Il Festival dello Spettacolo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Verissimo: Rocío Muñoz Morales e la separazione da Raoul Bova Video; Amici comuni, la trama e la data di uscita del film di Marco Castaldi; Indovina chi viene a Natale? Arriva il film con uno sventurato Raoul Bova: i segreti del suo successo; Amici Comuni, il nuovo film con Raoul Bova debutta su Paramount+. Raoul Bova: “Dopo il video di Corona volevo lasciare Don Matteo 15, proposi ai produttori di far morire Don Massimo” - L’attore ha confessato di aver pensato di lasciare Don Matteo: “Ho convocato i produttori per capire cosa fosse meglio fare, ... fanpage.it

Raoul Bova svela la proposta fatta dopo lo scandalo: il retroscena sul ritorno in Don Matteo - Con la nuova stagione di Don Matteo alle porte, Raoul Bova racconta per la prima volta la proposta fatta dopo lo scandalo. donnaglamour.it

Raoul Bova: «Don Matteo 16? Non so se ci sarà don Massimo. Volevo farmi da parte dopo lo scandalo ed ho proposto di farlo morire» - Giovedì 8 gennaio in prima serata su Rai1 torna Raoul Bova con "Don Matteo". msn.com

Dalla rottura tra Raoul Bova e Rocio Muñoz Morales dopo lo scandalo alla favola gotica al capolinea tra Monica Bellucci e Tim Burton fino alla separazione-shock tra Keith Urban e Nicole Kidman. Ecco, gli «addii» più chiacchierati del 2025 x.com

L'attrice veronese, 89 anni, reciterà nella fiction con protagonista Raoul Bova - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.