Domenico Caliendo sequestrato il cellulare di un’infermiera | cosa cercano gli inquirenti

Gli inquirenti hanno sequestrato il cellulare di un’infermiera in un’indagine ancora in corso. Il dispositivo elettronico è stato sottoposto a sequestro, mentre si attendono sviluppi su eventuali elementi raccolti. Una testimonianza fornita dall’infermiera potrebbe rivelarsi rilevante nel procedimento. La situazione rimane in fase di approfondimento, senza ulteriori dettagli trapelati al momento.

Un dettaglio all’apparenza secondario, un dispositivo elettronico finito sotto sequestro e una testimonianza destinata a far discutere. È da qui che riparte l’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino deceduto dopo un trapianto cardiaco eseguito all’ospedale Monaldi di Napoli. Un caso che, a distanza di mesi, continua a sollevare interrogativi sempre più inquietanti. Gli inquirenti della Procura partenopea stanno concentrando l’attenzione su ciò che è accaduto durante l’intervento del 23 dicembre, cercando di ricostruire con precisione ogni passaggio in sala operatoria. Il fascicolo, già delicato, si arricchisce ora di nuovi elementi che potrebbero cambiare radicalmente il quadro investigativo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Aggiornamenti e notizie su Domenico Caliendo

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