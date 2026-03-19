All'ospedale Monaldi di Napoli, la vicenda di Domenico Caliendo, un bambino coinvolto in un episodio tragico, torna sotto i riflettori grazie a un nuovo elemento: un'infermiera ha consegnato un cellulare contenente prove che potrebbero chiarire gli ultimi momenti della vita del piccolo. La scoperta è stata fatta durante le indagini in corso, mentre la tensione nella struttura ospedaliera rimane elevata.

La tensione all’ ospedale Monaldi di Napoli non accenna a diminuire. Un caso che aveva già sconvolto la città torna sotto i riflettori con un nuovo sviluppo che potrebbe far luce sugli ultimi minuti di vita del piccolo Domenico Caliendo. Al centro dell’attenzione ora c’è un oggetto apparentemente innocuo: un cellulare sequestrato a un’infermiera presente in sala operatoria durante l’intervento. Cosa contenga quel dispositivo potrebbe cambiare la ricostruzione ufficiale dei fatti. Il cellulare sequestrato e le immagini decisive. La Procura di Napoli, come riporta Leggo, ha disposto il sequestro del cellulare dell’operatrice sanitaria, non indagata, per eseguire una copia forense il prossimo 26 marzo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Piccolo Domenico, la verità dal cellulare di un’infermiera: scoperta atroce

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