Martedì 3 marzo al via l’incidente probatorio per la morte del piccolo Domenico | ecco cosa cercano gli inquirenti

Martedì 3 marzo si terrà a Napoli l’incidente probatorio sulla morte di Domenico Caliendo, un bambino di due anni e quattro mesi deceduto il 21 febbraio dopo un trapianto di cuore fallito. Davanti al giudice, saranno conferiti gli incarichi agli inquirenti per raccogliere elementi e testimonianze riguardo alla vicenda. L’udienza si svolgerà presso il tribunale, con la presenza del gip Sorrentino.

Martedì 3 marzo, davanti al gip di Napoli Sorrentino, prenderà il via il conferimento degli incarichi per l’incidente probatorio sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni e quattro mesi deceduto il 21 febbraio scorso dopo un trapianto di cuore fallito. La storia di Domenico ha scosso l’Italia intera. Tutto è cominciato il 23 dicembre 2025, la vigilia della vigilia di Natale: per il bambino originario di Nola, affetto da una grave cardiomiopatia dilatativa, era finalmente arrivata la notizia tanto attesa, un cuore compatibile era disponibile. L’organo era stato prelevato da un donatore di quattro anni all’ospedale di Bolzano. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Martedì 3 marzo al via l’incidente probatorio per la morte del piccolo Domenico: ecco cosa cercano gli inquirenti Morte del piccolo Domenico, fissato per martedì l’incidente probatorioÈ stato fissato per martedì prossimo, davanti al gip di Napoli Sorrentino, il conferimento degli incarichi nell’ambito dell’incidente probatorio... Napoli, morte del piccolo Domenico: chiesto incidente probatorio. Gli indagati salgono a 7La Procura di Napoli ha presentato al giudice per le indagini preliminari un’istanza di incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta sul trapianto... La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web. Temi più discussi: Martedì 3 marzo il servizio Relazioni con il pubblico e Digitale chiuso al pubblico; Torna il cinema a 4 euro: sale aderenti nel Veneziano, si parte martedì 3 marzo; Le cure che nutrono nell’era digitale, martedì 3 marzo l'evento online per famiglie / Notizie / Novità / Homepage; Territori in transizione – 3 marzo 2026. Al Lirico di Magenta, martedì 3 marzo, il suggestivo Marco Polo di Luca CairatiMartedì 3 marzo, h. 21.00 Teatro Lirico, Magenta MARCO POLO. VIAGGI E BAGAGLI TEATRO DEI NAVIGLI Il 3 marzo, alle ore 21.00, la rassegna del Teatro Lirico prosegue con Marco Polo. Viaggi & bagagli, ... ticinonotizie.it Uniti nello sport appassionatamente - dalla serie a ai banchi di scuola: Lecce calcio e Unisalento al BacheletCOPERTINO (LE) – Martedì 3 marzo, a partire dalle ore 10:00, l’Auditorium dell’Istituto Vittorio Bachelet ospiterà il convegno Uniti nello sport appassionatamente. Un appuntamento di rilievo che v ... lecceprima.it La riunione si terrà martedì 3 marzo 2026 alle ore 16:00 presso l’ufficio del turismo “La Perla del Cilento” - facebook.com facebook Martedì 3 marzo Ore 10:00 Partecipazione gratuita - Scadenza iscrizioni 25 febbraio INFO x.com