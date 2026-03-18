Morte Domenico Caliendo chiesta l' interdizione per Oppido e una collega L' accusa | Falso nella cartella clinica

La procura di Napoli ha richiesto l’interdizione per due medici dell’ospedale Monaldi nell’ambito dell’indagine sulla morte del bambino Domenico Caliendo. L’accusa rivolta a Oppido e a una collega riguarda presunti falsi nella documentazione clinica. La vicenda si concentra sulla gestione medica del caso e sulla possibile alterazione delle cartelle cliniche. La misura interdittiva rappresenta un passo importante nelle indagini in corso.

Una svolta investigativa sulla vicenda legata alla morte del piccolo Domenico Caliendo. La Procura di Napoli ha chiesto la misura interdittiva per due medici dell’ospedale Monaldi, che sono stati a vario titolo impegnati nella operazione di trapianto del cosiddetto cuore congelato. Entrambi sono indagati di falso in relazione alla cartella clinica del bambino. Si tratta del primario Guido Oppido e della cardiochirurga, secondo operatore, Emma Bergonzoni. Nasce la “Fondazione Caliendo”. La mamma di Domenico: «Trasformerò il dolore in impegno» Il giudice ha fissato l'interrogatorio preventivo per fine mese. Tocca infatti al gip ascoltare la versione dei due indagati, ma anche le accuse mosse dal pm Giuseppe Tittaferrante e dell’aggiunto Antonio Ricci. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Morte Domenico Caliendo, chiesta l'interdizione per Oppido e una collega. L'accusa: «Falso nella cartella clinica» Articoli correlati Leggi anche: “L’hanno scoperto nella cartella clinica”. Morte Domenico, i carabinieri in ospedale Morto Domenico Caliendo, cartella clinica incompleta: mancano i minuti decisiviUna cartella clinica definita «incompleta», un documento ufficiale nel quale spicca un particolare non secondario: «Manca il diario di perfusione,... Tutto quello che riguarda Morte Domenico Caliendo Temi più discussi: Morte Domenico Caliendo, l'avvocato della famiglia: Un'altra coppia si è rivolta a me per una morte post-trapianto; La morte di Domenico Caliendo, tra un mese seduta ad hoc del Consiglio regionale; Morte del piccolo Domenico, la difesa della chirurga punta il dito su Bolzano; Domenico Caliendo, il cuore bruciato trasportato in un box di plastica (come un frigo da spiaggia). Morte Domenico Caliendo | Mamma in procura per cristallizzare SIT: Arrivato il momento di parlareLa morte del piccolo Domenico Caliendo a Storie Italiane con le parole della mamma Patrizia, stamane in procura: cosa è emerso ... ilsussidiario.net Cuore bruciato, Patrizia Mercolino sentita dai pm a Napoli sul caso di Domenico Caliendo: Dirò la veritàLa madre del piccolo Domenico Caliendo, Patrizia Mercolino, parla a Storie Italiane dell'incontro coi pm di Napoli. Ho raccontato la verità ... virgilio.it Dopo la morte del piccolo Domenico Caliendo, avvenuta all’ospedale Monaldi di Napoli in seguito a un trapianto cardiaco non riuscito, la Regione Campania ha disposto un’ispezione straordinaria sull’azienda ospedaliera coinvolta. - facebook.com facebook #domenico caliendo, l'avvocato dopo la manifestazione per Oppido: «Una pagliacciata, nessun sit-in mamme per la morte del bambino» x.com