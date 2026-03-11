Nasce la fondazione Domenico Caliendo | tra una settimana la firma

Tra una settimana sarà firmata la nascita della Fondazione Domenico Caliendo, risultato di una campagna di raccolta fondi incentrata su solidarietà, vicinanza e coinvolgimento. La fondazione si costituisce ufficialmente dopo il periodo di raccolta, che ha visto la partecipazione di numerosi sostenitori. La firma segnerà il passo finale di un percorso iniziato con l’obiettivo di creare una nuova realtà dedicata a Caliendo.

Dopo una raccolta fondi le cui parole chiave sono state solidarietà, vicinanza e coinvolgimento, nascerà finalmente la Fondazione Domenico Caliendo. L'appuntamento, aperto alla stampa e agli operatori televisivi, è per il 18 marzo alle ore 18.00 in via dei Mille 16, dove davanti al notaio Roberto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Domenico Caliendo: il 18 marzo nasce ufficialmente la Fondazione a suo nomeDomenico Caliendo: il 18 marzo nasce a Napoli la Fondazione contro la malasanità.

Napoli, istituita la Fondazione Domenico CaliendoNasce a Napoli la Fondazione Domenico Caliendo, voluta dalla famiglia del bimbo morto dopo un trapianto di cuore al Monaldi.

Una raccolta di contenuti su Domenico Caliendo

Temi più discussi: Caso Domenico Caliendo: contraddizioni a Bolzano e nasce la Fondazione; Domenico Caliendo, donazioni a quota 30mila euro: ora può nascere la Fondazione; Bimbo morto dopo trapianto a Napoli, i genitori a Domenica In: Nessuno deve dimenticare; Ho saputo la verità dai giornali. Chi ha sbagliato deve pagare: le lacrime della mamma di Domenico a Verissimo.

Nasce la fondazione Domenico Caliendo, appuntamento a Napoli il 18 marzoDopo una raccolta fondi le cui parole chiave sono state solidarietà, vicinanza e coinvolgimento, nascerà finalmente la Fondazione Domenico Caliendo. L'appuntamento è per il 18 marzo alle ore 18 in via ... ansa.it

Il 18 marzo nasce la Fondazione Domenico CaliendoDopo una raccolta fondi le cui parole chiave sono state solidarietà, vicinanza e coinvolgimento, nascerà finalmente la Fondazione Domenico Caliendo. napolivillage.com

La rete di solidarietà intorno alla famiglia di Domenico Caliendo, morto all'ospedale Monaldi di Napoli il 21 febbraio scorso per le conseguenze di un trapianto di cuore fallito, comincia a prendere forma e regala il primo traguardo: da ieri - grazie alla catena di - facebook.com facebook

Domenico Caliendo, conclusa l'autopsia. «Nessuna lesione evidente al cuore nella fase dell'espianto». Domani i funerali x.com