Ma che stai a dì Ed è caos a Domenica In Mara Venier e Teo Mammucari scatenano il delirio in diretta

Nell’ultimo episodio dell’anno di Domenica In, in onda su Rai 1, si alternano momenti di leggerezza e confusione. Mara Venier e Teo Mammucari, presenti in studio, hanno dato vita a un episodio che ha coinvolto il pubblico e gli spettatori a casa, creando un clima di sorpresa e casualità. La trasmissione si è conclusa con un’atmosfera informale, tra commenti spontanei e situazioni impreviste.

L'ultimo appuntamento dell'anno con Domenica In, in onda su Rai 1, si apre in un clima apparentemente leggero, tra previsioni astrali e sorrisi di circostanza. In studio è tempo dell'immancabile oroscopo di Paolo Fox, che legge le stelle per il 2026 ai vip presenti, trasformando il tradizionale momento di fine anno in una passerella di aspettative e auspici. Tutto sembra scorrere secondo copione, almeno fino a quando la conversazione non prende una piega inattesa. È Mara Venier a coinvolgere uno degli ospiti più imprevedibili del programma, chiedendogli cosa si aspetti dai prossimi dodici mesi.

