Domenica 22 febbraio finissage della mostra Fantasie Déco

Arezzo, 17 febbraio 2026 – Si conclude il 22 febbraio la mostra Fantasie Déco. Opere dalla collezione d'arte di Fondazione CR Firenze, organizzata e promossa dalla Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con la Fondazione CR Firenze e a cura di Lucia Mannini. Domenica 22 febbraio l'esposizione saluterà il pubblico della Casa Museo Bruschi, che, per l'occasione omaggerà cittadinanza e turisti con l'ingresso gratuito per l'intera giornata con attività all'insegna dell'approfondimento culturale. Alle 11.00 è prevista una visita guidata: ultima occasione per conoscere il contesto storico e artistico del periodo Déco e scoprire aneddoti e dettagli tecnici delle opere esposte. Per arricchire la visita alla mostra "Fantasie Déco. Opere dalla collezione d'arte di Fondazione CR Firenze" è disponibile al museo il catalogo a cura di Lucia Mannini ed edito da Allemandi dal 1983 che ripercorre con schede ed immagini tutte le opere.