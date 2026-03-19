Roma si posiziona come favorita per la guida della nuova dogana europea, grazie a una candidatura che si distingue per solidità tecnica. Andrea Mazzella, direttore delle Relazioni internazionali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha dichiarato che la proposta italiana rappresenta la più forte dal punto di vista tecnico. La candidatura è stata presentata in un contesto di competizione tra diversi paesi membri.

Dalla candidatura di Roma a ospitare la futura Autorità doganale europea al ruolo strategico dell’Italia nei nuovi equilibri del commercio globale. Il direttore delle Relazioni internazionali dell’ADM, Andrea Mazzella, rivendica la qualità tecnica del progetto italiano e spiega come cambieranno i controlli, tra digitalizzazione, intelligenza artificiale e cooperazione con i Paesi del Mediterraneo e oltre. Un dossier che incrocia politica, sicurezza e interessi economici, in cui però il verdetto finale resterà nelle mani di Parlamento e Consiglio Ue. Giorgia Meloni, nel suo ultimo intervento in Parlamento sulla crisi in Medio Oriente, ha fatto riferimento alla candidatura italiana a ospitare a Roma la sede dell’Autorità doganale europea. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Dogana Ue, Roma in pole: «Candidatura senza eguali»

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