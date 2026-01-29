Hoara studentessa in pole | Questa candidatura? Toccante come il premio

Haora, giovane studentessa, ha fatto il suo ingresso nella scena pubblica con una candidatura che ha sorpreso molti. Dopo aver vinto premi nazionali e aver ricevuto il titolo di Alfiere della Repubblica, ora si presenta come candidata al Cittadino dell’anno nella sua città. La ragazza dice che questa candidatura le sembra “toccante come il premio”, e la sua storia sta attirando l’attenzione di molti cittadini.

Ha conquistato riconoscimenti nazionali partendo dallo studio, diventando Alfiere della Repubblica, e ora si ritrova candidata anche al Cittadino dell’anno nella sua città. Hoara Vaira studentessa fanese di 20 anni, racconta questa nuova tappa con misura e consapevolezza. Quando hai saputo di questa candidatura, qual è stato il tuo primo pensiero? "Il primo sentimento è stato una profonda gratitudine. Sapere che l’impegno quotidiano viene notato dalla comunità è un’emozione forte. Non ho pensato al premio in sé, ma al fatto che lo studio possa essere considerato un valore civile". Dopo l’onorificenza di Alfiere della Repubblica, questa candidatura ti ha sorpresa o in qualche modo te l’aspettavi? "In tutta onestà, la sorpresa è stata totale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

