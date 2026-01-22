Thomas F. Wilson, attore noto per aver interpretato Biff Tannen in

Thomas F. Wilson, l'interprete di Biff Tannen nella trilogia di Robert Zemeckis, ha criticato i due seguiti del primo capitolo uscito nel 1985. Ospite del podcast di Michael Rosenbaum, Thomas F. Wilson, conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato Biff Tannen nella trilogia di Ritorno al futuro, oltre a tutti gli altri membri della famiglia Tannen nelle varie epoche, ha criticato i due sequel successivi al primo film. Secondo Wilson, George McFly (Crispin Glover) è il perno del primo film e non Marty McFly (Michael J. Fox). Inoltre, l'attore è d'accordo con alcune delle ragioni per le quali Crispin Glover non accettò di tornare nei film successivi e che la sua assenza abbia inciso sui film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ritorno al futuro, una star boccia i sequel: "Hanno frainteso il vero significato del primo film"

