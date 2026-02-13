Il produttore di F1, il film del 2025 con Brad Pitt, ha confermato che arriverà un sequel, anche se ancora non si conoscono né la data di uscita né i dettagli sul cast.

Dopo mesi di speculazioni è arrivata la conferma: F1 - Il film avrà un sequel. Jerry Bruckheimer, produttore della fortunata pellicola a tema Formula 1, ha annunciato durante un'intervista alla Bbc che "si sta lavorando a un sequel", senza però fornire indicazioni circa la data di uscita e il cast. Il successo di pubblico, con il film che ha incassato oltre 630 milioni di dollari, ha convinto Bruckheimer e la Apple Originals Films a rimettersi al lavoro per realizzare il secondo capitolo di un film che all'esordio ha raccolto anche il plauso della critica. Sono infatti quattro le nomination agli Oscar 2026 incassate da F1 - The Movie, tra cui spicca anche quella nella categoria "Miglior Film". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - F1, il film avrà un sequel. Arriva la conferma del produttore

