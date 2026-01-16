Turismo tappa nel Sannio per Maraio | venerdi 23 gennaio atteso a San Salvatore Telesino

Venerdì 23 gennaio, San Salvatore Telesino nel Sannio accoglierà la visita ufficiale di Enzo Maraio, nuovo Assessore Regionale al Turismo e Segretario Nazionale del PSI. L’evento rappresenta un’occasione per approfondire temi legati al turismo locale e alle iniziative di sviluppo dell’area. La visita, prevista nel cuore del territorio sannita, evidenzia l’attenzione alle realtà locali e alle potenzialità di questa zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Sarà San Salvatore Telesino, nel cuore del Sannio, a ospitare la prima visita ufficiale nel territorio del neo Assessore Regionale al Turismo, Enzo Maraio, nonché Segretario Nazionale del PSI. L’appuntamento è fissato per venerdi 23 gennaio alle ore 10.30, nella suggestiva cornice dell’Abbazia Benedettina di San Salvatore Telesino. Un evento accolto con grande soddisfazione dal gruppo Avanti Campania PSI Benevento, che considera la presenza dell’Assessore Maraio un segnale di attenzione concreta verso le aree interne e, in particolare, verso la Valle Telesina. “Siamo parte integrante di questa grande comunità di Avanti Campania PSI che ogni giorno cresce e si rafforza”, afferma Stefano Avitabile, esponente di Avanti Campania PSI e Consigliere Comunale di San Salvatore Telesino con delega al Turismo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Turismo, tappa nel Sannio per Maraio: venerdi 23 gennaio atteso a San Salvatore Telesino Leggi anche: San Salvatore Telesino, presentazione della DMO del Sannio Matesino Leggi anche: Tragedia a San Salvatore Telesino, 25enne trovato morto nel piazzale di un’azienda Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Avanti Campania accoglie l’assessore regionale Maraio: prima visita ufficiale nel Sannio a San Salvatore Telesino - Il gruppo di Avanti Campania Benevento si prepara ad accogliere, per la sua prima visita ufficiale nel Sannio, il neo Assessore regionale al Turismo, Promozione del territorio e Transizione digitale, ... ntr24.tv

Turismo accessibile, verso sviluppo percorsi in Irpinia e Sannio - "L'accessibilità è una delle finalità prioritarie del turismo, è il principio cardine del sistema di settore regionale come paradigma di sviluppo territoriale della destinazione turistica. ansa.it

Turismo, il Sannio punta su una nuova regia unitaria - Si è svolto nella giornata di ieri l’incontro organizzato dal sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, con tutti i sindaci del territorio, i rappresentanti istituzionali, e gli esperti di settore, ... ilmattino.it

#Gaming | Gran Turismo World Series sbarca in Italia il 23 Maggio, a Milano È arrivata nella mattinata di oggi la conferma che l’Italia sarà teatro per la prima volta di una tappa della Gran Turismo World Series, competizione eSports basata sul gioco Gran Tu - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.