San Salvatore Telesino presentazione della DMO del Sannio Matesino

Giovedì 23 gennaio si terrà presso l’Abbazia Benedettina di San Salvatore Telesino l’incontro di presentazione della nuova DMO del Sannio Matesino. L’evento, organizzato dal Comitato Promotore, illustrerà la visione e gli obiettivi dell’organizzazione turistica dedicata alle aree delle Valli Telesina, Titerno, Tammaro, Fortore, Volturno e Isclero. Un momento importante per conoscere le strategie di promozione e sviluppo del territorio.

Comunicato Stampa Giovedì 23 gennaio l'incontro all'Abbazia Benedettina per illustrare visione e obiettivi della nuova organizzazione turistica Il Comitato Promotore della DMO del Sannio Matesino dell'area delle Valli Telesina, del Titerno, del Tammaro, del Fortore, del Volturno e dell'Isclero annuncia .

