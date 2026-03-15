Vergato accende il lilla | luce contro i disturbi alimentari

Il 15 marzo 2026, il municipio di Vergato è stato illuminato di lilla per sostenere la campagna nazionale contro i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione. In questa occasione, l’amministrazione comunale ha deciso di partecipare a questa iniziativa con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui problemi legati a queste problematiche di salute. La scelta del colore e l’illuminazione hanno voluto richiamare l’attenzione su questa campagna.

Il 15 marzo 2026, Vergato ha unito la sua amministrazione alla campagna nazionale per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA), illuminando di lilla la facciata del municipio. Questo gesto simbolico si inserisce in un’iniziativa coordinata dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dal Coordinamento Nazionale Disturbi Alimentari, mirata a rompere il silenzio su patologie che colpiscono migliaia di persone. L’illuminazione non è solo estetica ma rappresenta un segnale di vicinanza alle famiglie coinvolte da percorsi terapeutici complessi. La scelta del colore lilla funge da faro visivo per richiamare l’attenzione pubblica su una questione di salute mentale spesso invisibile nella vita quotidiana dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vergato accende il lilla: luce contro i disturbi alimentari Articoli correlati Fossacesia si illumina di lilla contro i disturbi alimentariPer l’occasione l’amministrazione comunale illuminerà di lilla due luoghi simbolo della città: la chiesa parrocchiale di San Donato e il suo storico...