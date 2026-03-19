Diritto d’autore e IA musicisti in rivolta E il governo britannico fa retromarcia

I musicisti si sono opposti alla nuova normativa sul diritto d’autore e l’intelligenza artificiale, che il governo laburista britannico aveva proposto. Dopo le proteste, il governo ha deciso di fare marcia indietro e rivedere le misure adottate. La questione riguarda l’uso delle tecnologie di intelligenza artificiale nel settore musicale e le implicazioni legate ai diritti degli artisti.

Il governo laburista britannico ha fatto marcia indietro sulla controversa normativa voluta per facilitare l’espansione del business tecnologico dell’ intelligenza artificiale ma con criticatissime ricadute sul copyright e sulla tutela della creatività degli artisti, dopo le tante proteste e iniziative portate avanti dalle celebrità della musica, come Paul McCartney (foto), Elton John e Dua Lipa. La ministra della Tecnologia, Liz Kendall, ha annunciato che l’esecutivo del premier Keir Starmer non intende più procedere con l’idea originale: quella di permettere alle aziende di IA di addestrare i propri modelli su opere protette dal diritto d’autore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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