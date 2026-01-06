Adesso l’Ia mette a rischio i musicisti

L'Intelligenza Artificiale sta modificando il panorama musicale, offrendo nuove opportunità creative ma anche sollevando preoccupazioni sul ruolo dei musicisti umani. Mentre gli algoritmi ampliano le possibilità espressive, si apre una riflessione sulla sostenibilità e il valore del lavoro artistico tradizionale in un contesto sempre più tecnologico.

L'Intelligenza Artificiale (IA) sta influenzando profondamente anche il mondo della musica. L'avvento degli algoritmi moltiplica le possibilità espressive degli artisti ma al tempo stesso solleva timori sul futuro della produzione musicale. Nelle ultime settimane, infatti, tre brani creati interamente dall'IA sono riusciti a entrare in alcune note classifiche di Spotify, raggiungendo addirittura il primo posto nella "Viral 50 USA". Un'indagine commissionata da Deezer a Ipsos ha rivelato che il 97% del pubblico non è in grado di distinguere una canzone generata dall'IA da una realizzata da un vero artista.

