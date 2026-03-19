Diretta gol Conference League LIVE | Rakow Fiorentina 0-0 inizia il match

Alle 18 inizia la partita tra Rakow e Fiorentina, valida per gli ottavi di finale di ritorno della Conference League. La sfida si svolge con il punteggio di 0-0, mentre le due squadre scendono in campo per conquistare un passaggio ai quarti. La partita viene seguita in diretta, con aggiornamenti sui gol e le azioni più importanti.

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