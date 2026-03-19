Diretta gol Conference League LIVE | Rakow Fiorentina 1-0 polacchi in vantaggio con Struski

Su questa sera si gioca l'incontro di ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra Rakow e Fiorentina, con i polacchi in vantaggio per 1-0 grazie a un gol di Struski. La partita è in corso e i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi sul campo. La sfida coinvolge anche le altre squadre europee che stanno disputando questa fase della competizione.

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