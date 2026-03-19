Diretta gol Conference League LIVE | gli ottavi di ritorno la Fiorentina sfida il Rakow

Alle 18 si sono sfidate la Fiorentina e il Rakow negli ottavi di finale di ritorno della Conference League. La partita si è svolta sotto gli occhi di chi segue con attenzione gli aggiornamenti in diretta sui risultati. La sfida ha coinvolto le due squadre nel tentativo di passare il turno, con le formazioni pronte a contendersi ogni occasione in campo.

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