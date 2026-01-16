Dimmi La Verità | Federica Onori Azione | I 5s si smarcano sulla risoluzione sull' Iran
Nella puntata di #DimmiLaVerità del 18 gennaio 2026, Federica Onori di Azione commenta lo smarcamento del Movimento 5 Stelle sulla risoluzione riguardante l’Iran. Un’analisi che offre una panoramica chiara e obiettiva sulla posizione dei diversi attori politici, evidenziando le implicazioni di questa presa di distanza nel contesto internazionale e interno.
Ecco #DimmiLaVerità del 18 gennaio 2026. La deputata di Azione Federica Onori commenta lo smarcamento del M5s sulla risoluzione sull'Iran. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Ultimi provvedimenti per gli italiani all'estero»
Leggi anche: Dimmi La Verità | Maurizio Capozzo: «Le iniziative per il sì al referendum sulla Giustizia»
Battista... dimmi un po', dimmi la verità ... a pesce, come stiamo - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.