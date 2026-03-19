Benevento neonata dimessa dall’ospedale | muore poco dopo per crisi respiratoria

Nella notte a Benevento, una famiglia ha vissuto un dramma quando una neonata di soli due mesi è stata dimessa dall’ospedale San Pio e, poco dopo, è deceduta a causa di una crisi respiratoria. La bambina era stata portata in ospedale per motivi di salute, ma non è sopravvissuta. La notizia ha suscitato grande shock tra i residenti.

Una tragedia ha colpito nella notte una famiglia di Benevento: una neonata di appena due mesi ha perso la vita all’ospedale San Pio. La piccola, gemella e già seguita per problemi cardiaci presso l’ospedale Monaldi di Napoli, era stata accompagnata in pronto soccorso a causa di difficoltà respiratorie. Secondo una prima ricostruzione, dopo essere stata visitata e sottoposta alle cure necessarie, la bambina era stata dimessa. Tuttavia, una volta rientrata a casa, le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate. I genitori, allarmati dal nuovo episodio di crisi respiratoria, hanno deciso di riportarla d’urgenza al nosocomio sannita. Nonostante il tempestivo intervento dei medici e i tentativi di rianimazione, per la neonata non c’è stato nulla da fare: il suo cuore ha cessato di battere, lasciando la famiglia nello sconforto più totale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Benevento, neonata dimessa dall’ospedale: muore poco dopo per crisi respiratoria Articoli correlati Leggi anche: Bimba di 2 mesi morta a Benevento, era stata dimessa dall’ospedale dopo una crisi respiratoria Neonata di due mesi muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale, aperta un’inchiestaUna neonata di due mesi è morta nella notte all’ospedale San Pio di Benevento, dove era stata trasportata d’urgenza dai genitori dopo un improvviso... Approfondimenti e contenuti su Benevento neonata dimessa dall'ospedale... Discussioni sull' argomento Dramma al San Pio, muore una neonata di 2 mesi: aperta un'indagine; Neonata di due mesi muore dopo essere stata dimessa dall'ospedale, a Benevento aperta un'inchiesta. Neonata muore dopo doppio accesso in ospedale: indaga la Procura di BeneventoUna neonata di due mesi è deceduta all'ospedale San Pio di Benevento dopo due accessi al pronto soccorso in poche ore. cronachedellacampania.it Neonata di due mesi muore dopo essere stata dimessa dall’ospedale, aperta un’inchiestaLa piccola era stata portata al pronto soccorso per una crisi respiratoria. Dopo le dimissioni, un peggioramento fatale. ilfattoquotidiano.it Bimba di 2 mesi non riesce a respirare. I genitori la portano in ospedale, viene dimessa e poco dopo muore. C’è l’inchiesta a Benevento - facebook.com facebook Benevento, maxi rissa in stile "Arancia meccanica": arrestati otto giovani #sannio x.com