Feste come smaltire i rifiuti Ecco il vademecum di Hera | Fondamentale differenziare

Da ilrestodelcarlino.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività natalizie, la quantità di rifiuti prodotti aumenta, includendo imballaggi, carta regalo, plastica, cartone e avanzi alimentari. Per gestire correttamente lo smaltimento, è importante seguire le indicazioni di Hera sulla differenziazione dei rifiuti. Un corretto smaltimento aiuta a preservare l’ambiente e a mantenere puliti i nostri spazi durante le festività.

Durante le festività natalizie aumentano inevitabilmente i rifiuti prodotti tra imballaggi, carta regalo, confezioni in plastica, cartone e scarti alimentari. Un periodo che, oltre alle celebrazioni, richiama anche all’attenzione sul corretto smaltimento dei materiali. Hera invita i cittadini a prestare particolare cura alla raccolta differenziata, ricordando che "limitarsi all’indifferenziato o, peggio, abbandonare i rifiuti su suolo pubblico compromette il recupero delle materie e danneggia l’ambiente". La multiutility sottolinea come il primo gesto sostenibile resti la prevenzione: "Il miglior rifiuto è quello che non produciamo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

feste come smaltire i rifiuti ecco il vademecum di hera fondamentale differenziare

© Ilrestodelcarlino.it - Feste, come smaltire i rifiuti. Ecco il vademecum di Hera: "Fondamentale differenziare"

Leggi anche: A Natale si producono più scarti e rifiuti: Hera ricorda le regole per differenziare bene

Leggi anche: Alberi e luci, il Natale da ’smaltire’. Ecco tutti i consigli green di Hera

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Feste, come smaltire i rifiuti. Ecco il vademecum di Hera: Fondamentale differenziare; L'area dei Tre Campi ripulita dai rifiuti: Esempio di integrazione con i ragazzi stranieri; Feste green ecco dove gettare i rifiuti dopo le festività.

feste smaltire rifiuti vademecumFeste, come smaltire i rifiuti. Ecco il vademecum di Hera: "Fondamentale differenziare" - Durante le festività natalizie aumentano inevitabilmente i rifiuti prodotti tra imballaggi, carta regalo, confezioni in plastica, cartone e scarti alimentari. ilrestodelcarlino.it

feste smaltire rifiuti vademecumRimini, Hera: con le feste si producono più rifiuti. Ecco il vademecum per differenziare bene - Per tutelare l’ambiente e rendere le feste di fine anno più “green” e sostenibili, è bene ... msn.com

feste smaltire rifiuti vademecumRifiuti, feste green. Alberi, imballaggi e luci. Ecco dove gettare gli ’scarti natalizi’ - "La cosa importante è non abbandonare la spazzatura in strada". msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.