Feste come smaltire i rifiuti Ecco il vademecum di Hera | Fondamentale differenziare

Durante le festività natalizie, la quantità di rifiuti prodotti aumenta, includendo imballaggi, carta regalo, plastica, cartone e avanzi alimentari. Per gestire correttamente lo smaltimento, è importante seguire le indicazioni di Hera sulla differenziazione dei rifiuti. Un corretto smaltimento aiuta a preservare l’ambiente e a mantenere puliti i nostri spazi durante le festività.

Durante le festività natalizie aumentano inevitabilmente i rifiuti prodotti tra imballaggi, carta regalo, confezioni in plastica, cartone e scarti alimentari. Un periodo che, oltre alle celebrazioni, richiama anche all'attenzione sul corretto smaltimento dei materiali. Hera invita i cittadini a prestare particolare cura alla raccolta differenziata, ricordando che "limitarsi all'indifferenziato o, peggio, abbandonare i rifiuti su suolo pubblico compromette il recupero delle materie e danneggia l'ambiente". La multiutility sottolinea come il primo gesto sostenibile resti la prevenzione: "Il miglior rifiuto è quello che non produciamo".

