Dieci milioni di euro per l’adozione dell’intelligenza artificiale in Europa per le PMI

Factorial ha annunciato un investimento di dieci milioni di euro destinato a sostenere la digitalizzazione delle PMI europee. Il fondo mira a promuovere l’adozione dell’intelligenza artificiale in più di dieci Paesi, con particolare attenzione al mercato italiano. L’obiettivo è favorire la crescita digitale delle piccole e medie imprese attraverso risorse specifiche e progetti dedicati.

(Adnkronos) – Factorial ha annunciato lo stanziamento di un fondo da dieci milioni di euro destinato ad accelerare la digitalizzazione delle aziende in oltre dieci Paesi, con un focus particolare sul mercato italiano. L'iniziativa punta a sostenere gli investimenti in automazione nelle funzioni chiave del business, tra cui le risorse umane, la finanza e la. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Leggi anche: L’impatto dell’Intelligenza Artificiale sul nostro presente in dieci «sguardi» Le Pmi licenziano in vista della sostituzione con l’intelligenza artificiale: un azzardo che può costare caroNelle piccole e medie imprese sta accadendo qualcosa di silenzioso ma pericoloso: si riduce il personale “in previsione” dell’intelligenza... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dieci milioni Temi più discussi: La società di cybersecurity Cleafy chiude un round da 12 milioni di euro; Round da 12 milioni di euro per Cleafy, la startup che ferma le frodi bancarie prima che accadano; Cleafy, round Series B da 12 milioni di euro co-guidato da United Ventures ed eCAPITAL; Occupazione, 10 milioni per misure rivolte agli inattivi in Lombardia. Dieci milioni di euro per l'adozione dell'intelligenza artificiale in Europa per le PMIIl fondo di AI Acceleration di Factorial mira a sostenere le piccole e medie imprese nel superamento del divario tecnologico e nell'automazione dei processi aziendali ... adnkronos.com Povertà energetica: Tasca (Fondazione Banco energia), 'in 10 anni distribuiti 15 milioni di euro''Per noi è un compleanno importante. In dieci anni abbiamo sostenuto 17mila persone distribuendo più di 15 milioni di euro sul territorio nazionale. Abbiamo costruito una rete territoriale che oggi fa ... adnkronos.com Gli italiani spendono 16 milioni e mezzo in più al giorno solo di carburanti. Sono passati dieci giorni dalla nostra proposta per abbassare le accise: il governo si deve sbrigare. - facebook.com facebook