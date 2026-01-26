L’impatto dell’Intelligenza Artificiale sul nostro presente in dieci sguardi

L’Intelligenza Artificiale sta trasformando molti aspetti della nostra vita quotidiana e professionale. Questo ciclo di talk universitari, promosso dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose e dall’Istituto Teologico affiliato, offre una riflessione approfondita sull’impatto delle innovazioni tecnologiche. Attraverso dieci «sguardi», si analizzeranno le implicazioni etiche, sociali e culturali di queste trasformazioni, aiutando a comprendere meglio le sfide e le opportunità del nostro presente.

CONOSCERE. Un ciclo di talk universitari viene promosso dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose e Istituto Teologico affiliato per riflettere sull’impatto delle innovazioni tecnologiche. Il 27 gennaio il primo appuntamento. Siamo immersi in una rivoluzione che non è solo tecnologica. È totale: tocca le corde del nostro modo di pensare, del nostro modo di immaginare la società e di concepirci dentro di essa. L’avvento delle Intelligenze Artificiali (AI) sta ridisegnando i confini del possibile, sollevando interrogativi che toccano le questioni più intime del nostro essere: cosa ci rende davvero umani? Una macchina può pensare? Può arrivare a capire o a simulare una qualche forma di spiritualità? In che modo gli algoritmi stanno cambiando il nostro approccio al sapere, ai riti e alla fede? Per rispondere a queste sfide e offrire strumenti critici e pastorali a chiunque desideri approfondire il tema, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) e l’Istituto Teologico affiliato (ITA) di Bergamo lanciano un percorso accademico specifico, intitolato «Le Intelligenze Artificiali, l’Umano e la Fede». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

